Футболіст Девід Бекхем та його дружина дизайнерка Вікторія Бекхем пожертвували дітям України 1,3 млн доларів і закликали долучитися до них.

Про це футболіст заявив у своєму відеозверненні в Instagram.

Бекхем розповів, що, як і усі, слідкує за розгортанням повної жаху та зневіри ситуації в Україні.

“Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім’ї зруйновані. Дітей забирають з ліжок – і за ніч вони стають біженцями”, – описав своїми словами ситуацію в Україні футболіст.

Він сказав, що зараз війна уже триває другий тиждень – і потреби українських сімей загострюються. А 7,5 млн українських дітей зараз під загрозою.

Девід і Вікторія Бекхем ініціювали збір грошей через власний благодійний фонд. Ці кошти будуть передані ЮНІСЕФ на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Футболіст закликав небайдужих приєднатися до цього збору.