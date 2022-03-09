Про це футболіст заявив у своєму відеозверненні в Instagram.
Бекхем розповів, що, як і усі, слідкує за розгортанням повної жаху та зневіри ситуації в Україні.
“Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім’ї зруйновані. Дітей забирають з ліжок – і за ніч вони стають біженцями”, – описав своїми словами ситуацію в Україні футболіст.
Він сказав, що зараз війна уже триває другий тиждень – і потреби українських сімей загострюються. А 7,5 млн українських дітей зараз під загрозою.
Девід і Вікторія Бекхем ініціювали збір грошей через власний благодійний фонд. Ці кошти будуть передані ЮНІСЕФ на допомогу постраждалим від війни в Україні.
Футболіст закликав небайдужих приєднатися до цього збору.
- Нагадаємо, окупанти завдали свідомі артилерійські удари по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.
- Сьогодні окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.