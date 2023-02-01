Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з Мариною Порошенко передали у 43-ю артилерійську бригаду найбільший у світі танковий тягач Oshkosh.

Про це поінформував політик у Facebook.

Поїздка до військових припала на день народження дружини нардепа.

Немає кращого побажання на день народження, ніж НАША ПЕРЕМОГА. Для нашої родини дарувати правильні подарунки вже стало доброю традицією. Марина Порошенко мріяла передати нашим артилеристам ще один тягач Oshkosh. Ми замовили – і в кінці минулого тижня він перетнув кордон. А сьогодні ми вже зустрілися з артилеристами і разом привітали її зі святом. Ну а подарунок – американський Oshkosh – вже другий, який ми купили для ЗСУ, поки ще не почалися постачання від наших міжнародних партнерів”, – зазначив п’ятий президент.

Порошенко нагадав, що нещодавно відбулась зустріч у Рамштайні, де Україні було обіцяно понад 1200 бойових броньованих машин. Крім цього, Києву нарешті погодили західні танки – все це більш як у десяти бригадах дозволить створити повноцінні танкові батальйони.

Додатково союзники пообіцяли спорядити тягачі Oshkosh. Проте, пояснив політик, вони прибудуть десь у квітні-травні, найшвидше – наприкінці березня.

12-літровий двигун, 8 потужних колес – Oshkosh зможе будь-де пройти і доставити техніку нашій артилерії.

Це – символ нашої співпраці. Німеччина поставила САУшки, Сполучені Штати – виробили Oshkosh, а ми спільно із «Справою Громад» їх купили, отримали ліцензії і доставили сюди”, – говорить Порошенко.

Марина Порошенко подякувала всім за привітання і закликала підтримувати армію благодійними внесками, спільно наближаючи нашу перемогу.

14 вересня 2022 року стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО “Справа Громад” отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 розроблено для транспортування танків Abrams.