Про це повідомив благодійного аукціону ГО “Союз українок” КМФ.
Український прапор підписав переможець Євробачення, фронтмен гурту Калуш Олег Псюк. Подружжя зробило за нього найбільшу ставку — 9 200 гривень. Після перемоги вони подвоїли суму вдвічі, що дозволило переказати 18 400 гривень.
Благодійний аукціон провели у червні. Подружжя планують взяти український прапор на концерт гурту Kalush. Захід відбудеться в американському місті Філадельфія.
Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 з піснею “Стефанія”. Утім наступне Євробачення не відбудеться в Україні через війну. Його проведуть у Великій Британії від імені української телекомпанії “UA:Суспільне мовлення”.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на новину про проведення наступного пісенного конкурсу “Євробачення” у Великій Британії.
- Український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення “Євробачення-2023” в Україні.
- Після того, як організатори “Євробачення-2023” заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що “Україна може і повинна приймати пісенний конкурс”.