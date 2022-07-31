Про це повідомив благодійного аукціону ГО “Союз українок” КМФ.

Український прапор підписав переможець Євробачення, фронтмен гурту Калуш Олег Псюк. Подружжя зробило за нього найбільшу ставку — 9 200 гривень. Після перемоги вони подвоїли суму вдвічі, що дозволило переказати 18 400 гривень.

Благодійний аукціон провели у червні. Подружжя планують взяти український прапор на концерт гурту Kalush. Захід відбудеться в американському місті Філадельфія.

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 з піснею “Стефанія”. Утім наступне Євробачення не відбудеться в Україні через війну. Його проведуть у Великій Британії від імені української телекомпанії “UA:Суспільне мовлення”.