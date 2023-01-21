Сьогодні, 21 січня, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською попрощалися з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, яке загинуло під час падіння гелікоптера у Броварах.

Відповідне відео з церемонії прощання Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

“Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок. Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять”, – написав президент України.

Також попрощатися із загиблими прийшов прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. “Серед жертв катастрофи також наші колеги. Сьогодні провели їх у вічність. Велика втрата для урядової команди. Денис Монастирський щодня без упину працював на благо України. Спочивайте з миром. Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття родинам загиблих”, – написав Денис Шмигаль у Telegram.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. За інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, 10 з котрих перебувало на борту гелікоптера.

Речниця Нацполіції Мар’яна Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Всі вони загинули.

Окрім цього, 25 осіб постраждали, зокрема 11 дітей. Вже створено міжвідомчу слідчу групу, яка має розслідувати всі обставини інциденту.