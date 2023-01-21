Відповідне відео з церемонії прощання Володимир Зеленський опублікував у Telegram.
“Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок. Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять”, – написав президент України.
Також попрощатися із загиблими прийшов прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. “Серед жертв катастрофи також наші колеги. Сьогодні провели їх у вічність. Велика втрата для урядової команди. Денис Монастирський щодня без упину працював на благо України. Спочивайте з миром. Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття родинам загиблих”, – написав Денис Шмигаль у Telegram.
Нагадаємо, що 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. За інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
Внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, 10 з котрих перебувало на борту гелікоптера.
Речниця Нацполіції Мар’яна Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Всі вони загинули.
Окрім цього, 25 осіб постраждали, зокрема 11 дітей. Вже створено міжвідомчу слідчу групу, яка має розслідувати всі обставини інциденту.
- Уряд доручив у межах Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння гелікоптера у Броварах.
- Західні політики висловили співчуття Україні у зв’язку з трагедією у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинуло понад десяток осіб, зокрема керівництво МВС України та діти.
- Президент США Джо Байден та перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден висловили свої співчуття у зв’язку з падінням гелікоптера ДСНС у Броварах.