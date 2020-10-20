П'ятий президент, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною презентували проект створення концерт-холу міжнародного рівня. Проект буде реалізовуватися на кошти компанії "Рошен" та Фонду Порошенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Петро Порошенко.

“Усіх нас на презентації концерт-холу Roshen зібрало прагнення відродити культуру в Україні. Те, навколо чого провідні країни Європи відбудовують національну ідею та формують власну ідентичність”, – зазначила дружина п’ятого президента.

За її словами, сучасна концертна зала міжнародного рівня стане символом відродження української культури, де “звучатимуть найкращі зразки світової класики та виступатимуть легенди світової музики”.

“Впевнений, це місце стане справжньою перлиною Києва і дасть потужний поштовх для популяризації української культури та розвитку Києва, як культурної столиці. Допоможе виховати нові покоління високоосвічених українців, яким є різниця, у якій країні жити, якою мовою розмовляти, яку музику слухати”, – сказав Петро Порошенко.

“Концерт-хол “Roshen” — це буде зала світового рівня, де, як влучно сказала Марина, на фортепіано гратимуть лише руками”, – підкреслив Петро Порошенко.