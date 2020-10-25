Про це повідомляє кореспондент #Букв.

”Ми віддали свої голоси за політичну партію, яка,на наше переконання, може швидко і ефективно вирішити всі проблемні питання у новому складі Київської міської ради”, – зазначила Марина Порошенко.

”Ми дуже тверді і ми не змінюємо поглядів, так як ми голосували на минулих і позаминулих виборах, ми голосуємо і цей раз. Я твердо переконаний, що зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України в Європейський союз і не дає, і не дасть нікому звернути з цього шляху, приводить Європу в кожну окрему територіальну громаду, забезпечує продовження реформи децентралізації і перешкоджає новій владі залізти в кишеню громад”, – додав Петро Порошенко.