Офіс генерального прокурора відкрив окреме кримінальне провадження за фактом підриву бойовиками опор Донецького аеропорту в 2015 році.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

“Офісом Генерального прокурора внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ще один злочин проти українських військовослужбовців при обороні Донецького аеропорту — порушення законів і звичаїв війни, пов’язані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

У рамках розслідування прокурори проаналізували дані щодо кримінальних проваджень за фактами грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права учасниками незаконних збройних формувань РФ “ДНР”. Ці провадження розслідує Служба безпеки України.

В Офісі генпрокурора пояснили, що йдеться про детальне вивчення обставин підриву будівлі Донецького аеропорту. При цьому в цілому розслідується понад сто злочинів, скоєних учасниками терористичних організацій проти українських військовослужбовців під час оборони ДАП.

Нагадаємо, 20 січня 2015 бойовики запросили у військовослужбовців Збройних Сил України, долучених до оборони ДАП, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих і поранених з поля бою. Насправді ж бойовики діяли з метою отримання військової переваги та прихованого ведення бойових дій.

Так перебуваючи в районі позицій підрозділів ЗСУ, бойовики встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту. Після закінчення перемир’я бойовики підірвали конструктивні елементи терміналу, внаслідок чого бетонні перекриття та стеля в багатьох секціях будівлі обвалилися, забравши життя українських захисників.

У період з 18 по 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинули 58 “кіборгів”, тому 21 січня було прийнято рішення вивести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.