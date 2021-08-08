Майкл Лінделл - власник багатомільйонного бізнесу на подушках MyPillow, а також один із затятих прихильників Дональда Трампа - висунув свою теорію змови, чому Трамп програв вибори в 2020 році.

Про це повідомляє CNN.

Чиновниця з округу Кларк, а також республіканка Христина Дженсен розповіла, що кілька разів від знайомих чула “тривожні новини” про те, що нібито китайські хакери підмінили майже 24 000 голосів за Дональда Трампа в цьому окрузі. І це при тому, що всього в окрузі зареєстровано менше 17 000 виборців.

У серії так званих документальних фільмів Лінделл висунув безглузду теорію про те, що іноземні хакери зламували комп’ютерні системи виборчих комісій, як в окрузі Кларк, для підміни голосів. Лінделл назвав це “найбільшим кіберзлочином у світовій історії”.

Представники виборчих комісій у більш ніж 12-ти округах заявили CNN, що теорія Лінделла абсолютно хибна. Вони розповіли, що машини для підрахунку голосів не підключені до Інтернету, і що результати електронного голосування у підсумку підтверджуються паперовими бюлетенями.

Крім того, журналісти CNN опитали дев’ять експертів із кібербезпеки, і все заявили, що “доказ”, опублікований Лінделлом, є нонсенсом, і що немає ніяких свідчень будь-якого успішного зламу результатів минулорічних виборів. Але при цьому багато американців ведуться на необґрунтовані заяви про фальсифікацію результатів голосування. Опитування показали, що приблизно дві третини республіканців вважають, що президент Джо Байден отримав посаду незаконно.

Документальний фільм “Абсолютний доказ” Майкла Лінделла було видалено з сервісів YouTube і Vimeo.

Крім того, магната заблокували в Twitter за поширення заяв про фальсифікацію виборів. Подушки його компанії були зняті з полиць в таких магазинах, як Bed Bath & Beyond і Kohl’s.

Але і це ще не все. Проти Лінделла і його компанії подали позов про дифамацію на суму 1,3 мільярда доларів від Dominion, компанії з виробництва машин для голосування. Саме цю компанію Лінделл звинуватив у причетності до шахрайства з виборчими бюлетенями.

Тепер Лінделл вдається до останньої спроби просунути свою теорію, плануючи в цьому місяці “кіберсимпозіум” в Су-Фолс, Південна Дакота, де, за його словами, він опублікує 37 терабайт даних, що свідчать про хакерську атаку на вибори.

Лінделл наполягає на тому, що у нього є докази того, що вибори були вкрадені: “Я не помиляюся. Я перевірив це. Я витратив мільйони”.

Представники виборчих комісій заявляють, що заяви Лінделла підривають віру американців у систему голосування.

Скотт МакДонелл, чиновник з округу Дейн, штат Вісконсін, сказав, що з усіх теорій про вибори, які він чув, теорія Лінделла є “найгіршою, бо вона найтупіша”.

В цьому окрузі провели ручний перерахунок кожного бюлетеня, який підтвердив перемогу Байдена. До речі, перерахунок голосів було проплачено кампанією Трампа.

Майкл Лінделл у минулому наркозалежний.

Створенню імперії подушок передувала його проблема із безсонням – Лінделл все ніяк не міг підібрати собі ідеальну подушку. Йому необхідно було, щоб подушка не втрачала надану їй форму. Спочатку він придумав назву для своєї компанії – MyPillow і її логотип, а потім приступив до пошуку матеріалів, з яких можна було б створити ідеальну подушку.

У лютому 2021 року повідомлялося, що 4 роки тому американець Джеймс Велч обстріляв піцерію, захопившись теорією змови Pizzagate. Відтоді минуло чимало часу, однак дезінформація та екстремізм у США лише посилилися: до Вашингтона прямували сотні таких самих “борців”, але захоплених вже іншими конспірологічними теоріями.