Про це йдеться у матеріалі #Букв “Рекламний океан – як монополізували ринок ТВ-реклами”.

Експерти називають Ocean Media сейлз-хаусом StarLightMedia (компанія, що здійснює продаж рекламних можливостей засобів масової інформації). Водночас сама компанія звітує про те, що заповнює 71-85% рекламного контенту на каналах групи.

Такий формат стосунків між медіагрупою та компанією може свідчити про те, що вони працюють спільно

Через кілька років після заснування компанії Ocean Media, на ринку телереклами з’явилася ще одна компанія Ocean Media Plus.

З огляду на поточну ситуацію на ринку телереклами, про Ocean Media слід розповісти трохи детальніше, оскільки там намагаються створити враження, що компанія – “сама собою”, хоча це трохи (насправді зовсім) не так.

Зареєстроване ТОВ “Оушен Медіа” було майже три роки тому – на початку серпня 2018 року. До 2021-го його очолював і фактично, і формально – Андрій Партика, багаторічний гендиректор рекламного напряму StarLightMedia, який формально розірвав зв’язки з медіагрупою в середині жовтня 2018 року, через кілька місяців після появи Ocean Media.

Про формальність “розлучення” пана Партики та холдингу Віктора Пінчука свідчить хоча б той факт, що на сайті самої StarLightMedia серед партнерів компанії зазначено одну лише Ocean Media. Щоправда, забули налаштувати переадресацію, й посилання веде на старий сайт “Оушен Медіа”, який не працює. Сайт одного з лідерів ринку телереклами не працює, як тобі таке, Ілон Маск?

Так само на дані “Оушен Медіа” в “СтарЛайтМедіа” посилаються, розповідаючи про себе, що має досить дивний вигляд для гіганта медіаіндустрії.

Однак історія взаємозв’язків “Оушен Медіа” та “СтарЛайтМедіа” цим не обмежується. У червні 2020 року була зареєстрована інша компанія ТОВ “Оушен Медіа Плюс”, до якої пан Партика, формально, не мав і не має жодного стосунку. Але це не зовсім так.

Насамперед – знайти сайт “Оушен Медіа” через Google не вдається, там є лише “Оушен Медіа Плюс” (до слова – першим посиланням у видачі) та, залежно від мови, якою здійснено пошук – посилання на сайти компаній з аналогічною назвою з США та Великої Британії, або посилання на сервіси доступу до реєстру юридичних осіб, на кшталт Youcontrol зі сторінкою ТОВ “Оушен Медіа”. Чи можливо, щоб сайт одного з лідерів ринку телереклами не “гуглився”? Навіть звучить абсурдно, погодьтеся.

Друге – і ТОВ “Оушен Медіа” і ТОВ “Оушен Медіа Плюс” надали однакові контактні дані – адресу офісу, мобільний номер та електронну пошту, пересвідчитись у чому можна за посиланнями вище. Та ж адреса, Жилянська, 32, у Києві, зазначена й на сайті “Оушен Медіа Плюс”. Звісно, можна орендувати офіси в одному бізнес-центрі. “Оренду” одного мобільного номера та електронної пошти можна було б назвати новацією пана Партики, якби так не робили тисячі інших людей, які хочуть формально розділити пов’язані між собою структури.

Третє – на сторонніх ресурсах, на кшталт сайту для ІТ-фахівців DOU, сторінка роботодавця Ocean Media містить посилання, яке веде на сайт Ocean Media Plus. Переконатись можна тут. На відміну від сайту “СтарЛайтМедіа”, на DOU не забули налаштувати переадресацію, за що окрема подяка.

Ще одним доказом того, що Ocean Media Plus – це все та сама, “не бита, не фарбована” Ocean Media Андрія Партики, то зверніть увагу на логотип Ocean Media Plus на їхньому сайті, який надзвичайно схожий на логотип Ocean Media, на тлі якого часто виступав пан Партика (як на зображенні вище). Та й у назві компанії десь “загубили” Plus з назви сайту…

Хоча, що там логотип, якщо пан Партика і сам є на фото серед співробітників компанії, до якої він, формально, стосунку не має. Компанії, яка виникла лише рік тому, але одразу стала партнером лідера ринку – Star Light Media, що є ще однією причиною для АМКУ зацікавитись їхньою діяльністю. До слова, формальний гендиректор Ocean Media Plus Сергій Смелянський, стоїть позаду формально “нікого” для компанії Андрія Партики – досить специфічний спосіб розміщення з огляду на корпоративну ієрархію, чи не так?

У всіх цих “океанах” неважко заплутатись, внаслідок чого стаються цікаві казуси, як, наприклад, з публікацією щодо заборони реклами лікарських засобів на телебаченні. Заяву нібито компанії Ocean Media Plus супроводжує фото пана Партики, як зазначено нижче – “генерального директора Ocean Media” (нагадаємо, що на сайті Ocean Media Plus зазначили, що її директором є Сергій Смелянський, а не Андрій Партика). Зрештою, яке значення має той “Plus” у назві і хто кому директор, якщо “все і так зрозуміло”…

Що ж маємо у підсумку – компанія, яка начебто ніяк не пов’язана ні з Андрієм Партикою, багаторічним керівником рекламного напряму StarLightMedia, ні з самою медіагрупою, створена трохи більше, ніж рік тому, заявляє про контроль над переважною часткою рекламного часу лідера телеринку. Історія успіху настільки неймовірна, що залишається лише здогадуватися, кого пан Партика хотів збити з пантелику таким “маскуванням”. У двох, формально ніяк не пов’язаних між собою компаній, більше спільного, ніж в однояйцевих близнюків. Якщо ж був план “обманути” Антимонопольний комітет, то тут залишається хіба поспівчувати, там бачили значно винахідливіших претендентів у монополісти.

#Букви звернулись до Андрія Партики з проханням надати коментар щодо ситуації на ринку телереклами, однак він звернення проігнорував.