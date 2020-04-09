Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.
У підпалі підозрюють раніше судимого 27-річний житель села Рагівка, розташованого в годині їзди від Прип’яті. У главку повідомили, що чоловік зізнався в скоєному.
За його словами, пожежа спалахнула після того, як він заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву. В результаті пожежі були знищені 5 га Котовського лісництва, в атмосферу вивільнилися шкідливі хімічні сполуки.
Дії чоловіка були класифіковані за ч. 1 ст. 245 ККУ (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу). Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
- 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження виникла лісова пожежа. Вогонь охопив площу в 20 га. 7 квітня площа пожежі збільшилась в три рази.
- Над Чорнобилем, в зоні горіння лісу, істотно підвищився рівень радіації. Він становить 2,3 при нормі 0,14.
- Киян переконують, що концентрація цезію в повітрі після лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження залишається безпечною.