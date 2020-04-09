Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який, як передбачається, причетний до пожежі в лісі в Чорнобильській зоні.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

У підпалі підозрюють раніше судимого 27-річний житель села Рагівка, розташованого в годині їзди від Прип’яті. У главку повідомили, що чоловік зізнався в скоєному.

За його словами, пожежа спалахнула після того, як він заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву. В результаті пожежі були знищені 5 га Котовського лісництва, в атмосферу вивільнилися шкідливі хімічні сполуки.

Дії чоловіка були класифіковані за ч. 1 ст. 245 ККУ (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу). Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.