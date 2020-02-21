Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

“Офіс Генерального прокурора доручив розслідування у кримінальному провадженні за фактами підпалу майна родичів екс-голови Національного банку України Головному управлінню Національної поліції в Київській області”, — йдеться в повідомленні

Відповідне рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування інформації про хід досудового розслідування.

“Прокурор надав письмові вказівки про проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив строки їх виконання”, — зазначили в ОГП.

Як повідомлялося раніше, у вересні минулого року Президент України Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України Івану Баканова приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишньої глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, в липні поточного року Валерія Гонтарєва заявила, що український олігарх, екс-власник “Приватбанку” Ігор Коломойський їй погрожує. У серпні поточного року Гонтареву збило авто, в результаті чого їй доведеться близько півроку пересуватися на інвалідному візку.

Вночі 5 вересня в центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi A7, який зареєстрований на дружину її сина, яку також звуть Валерія Гонтарева. 17 вересня невідомі спалили будинок екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом. Представництво Євросоюзу в Україні закликало українські правоохоронні органи розслідувати підпал будинку Валерії Гонтаревої.