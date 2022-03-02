Про це повідомляє УНІАН.
Як заявили полонені, всі троє є бойовиками спеціальних поліційних структур – ОМОН та підрозділу спеціального реагування. За їх словами, вони перебували на навчаннях у Білорусі, а 24 лютого отримали злочинний наказ від уряду РФ та Путіна розпочинати вторгнення в Україну. Поліціянтів долучили до окупаційних військ задля того, аби вони у “захопленому” Києві придушували спротив мирного населення усіма методами.
“Як ми пізніше зрозуміли, підготовка до вторгнення в Україну здійснювалась заздалегідь, з минулого року. Тоді також на “навчання” збирали усі підрозділи Росгвардії, ОМОН, СОБР та ЗС РФ. Також до складу входили силовики Чечні та Дагестану”, – заявив один із полонених.
Полонені додали, що зрозуміли, відданий наказ — розстрілювати українців, а не здійснювати “спецоперацію” щодо їх “звільнення від нацистів”. Одним із чинників такого “прозріння” одного з загарбників стало те, що відомі боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко вступили до тероборони на захист України.
“Мені стало реально соромно, що ми прийшли сюди… Мені соромно за це. Я не знаю, чому ми так вчинили… Точніше знаю, ми мало знали, мало думали.. Ми принесли горе на цю землю.. Я не знаю, як це можна спокутувати… Будь-який вирок, ми готові все прийняти”, – зазначив полонений.
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