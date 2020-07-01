Про це повідомила прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

Уточнюється, що місто Попасна знаходиться практично на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

За словами голови ОДА Сергія Гайдая, раніше залізничний вокзал Попасної приймав багато поїздів, проте через бойові дії до сьогоднішнього дня працювало тільки приміське сполучення.

“Питання курсування поїзда з Києва до Попасній ми почали обробляти ще до початку карантину і зараз досягли згоди”, – сказав він.

Відзначається, що відповідного погодження від штабом операції Об’єднаних сил вже було досягнуто.