Про це повідомила прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.
Уточнюється, що місто Попасна знаходиться практично на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.
За словами голови ОДА Сергія Гайдая, раніше залізничний вокзал Попасної приймав багато поїздів, проте через бойові дії до сьогоднішнього дня працювало тільки приміське сполучення.
“Питання курсування поїзда з Києва до Попасній ми почали обробляти ще до початку карантину і зараз досягли згоди”, – сказав він.
Відзначається, що відповідного погодження від штабом операції Об’єднаних сил вже було досягнуто.
- “Укрзалізниця” відновила залізничне сполучення зі Львовом.