Про це свідчать результати IV хвилі опитування Соціологічної групи “Рейтинг” (4-7 жовтня).
Так, про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних.
Ще 21% вагаються (50/50), 8% – можливо візьмуть участь, а 13% – малоймовірно.
У разі ж загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46% респондентів (тобто на 12% менше).
Ще 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на виборчі дільниці. А 21% опитаних назвали свою участь у голосуванні малоймовірною.
Під час опитування 58% респондентів заявили, що знають про проведення місцевих виборів 25 жовтня. Ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, а 2% назвали інший місяць і число.
Водночас 26% взагалі не знають про проведення виборів або вагалися з відповіддю.
Варто зазначити, що в середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.
Крім того, 20% респондентів зазначили, що знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). Ще 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас більш ніж половина (55%) опитаним нічого про це не відомо.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
- Згідно з цим же опитуванням, на місцевих виборах в обласні ради зараз лідирують 5 політичних сил. Рейтинг пропрезидентської партії “Слуга народу” становить 17,2%.
- 51 % українців вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не будуть чесними. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року.