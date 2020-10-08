Погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні може спровокувати зниження явки на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Про це свідчать результати IV хвилі опитування Соціологічної групи “Рейтинг” (4-7 жовтня).

Так, про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних.

Ще 21% вагаються (50/50), 8% – можливо візьмуть участь, а 13% – малоймовірно.

У разі ж загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46% респондентів (тобто на 12% менше).

Ще 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на виборчі дільниці. А 21% опитаних назвали свою участь у голосуванні малоймовірною.

Під час опитування 58% респондентів заявили, що знають про проведення місцевих виборів 25 жовтня. Ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, а 2% назвали інший місяць і число.

Водночас 26% взагалі не знають про проведення виборів або вагалися з відповіддю.

Варто зазначити, що в середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.

Крім того, 20% респондентів зазначили, що знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). Ще 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас більш ніж половина (55%) опитаним нічого про це не відомо.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.