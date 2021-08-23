Поглинання Facebook компанії Giphy звертає увагу на недосконалість антимонопольного законодавства США, – Bloomberg

У минулому році Facebook Inc. купила невелику компанію і закрила угоду без повідомлення регулювальних органів. Але угода - придбання бібліотеки зображень Giphy Inc. за 400 мільйонів доларів - була особливо сміливою.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У той час Facebook знаходився під слідством антимонопольних органів. Giphy використала юридичний маневр, який дозволяє компаніям уникати перевірки з боку спостерігачів за злиттями: компанія виплачувала дивіденди інвесторам. Платіж зменшив розмір активів Giphy настільки, що компанії не знадобилося повідомляти про угоду в антимонопольні органи.

Такі маневри, як у випадку з Giphy, створюють певні складнощі для державних антимонопольних органів – через що постає питання в реформуванні системи цих органів.

“Фірми в основному відбиваються від рук. Це трохи схоже на те, що відбувається, якщо відділок поліції закривається о 17:00. Ось тоді і починаються злочини”, – сказав Томас Воллманн, професор економіки Школи бізнесу Бута Чиказького університету.

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Facebook відмовився коментувати Bloomberg угоду з Giphy.

Дослідники, які вивчають ці так звані приховані угоди, кажуть, що вони виявили докази того, що деякі компанії маніпулюють угодами, щоб не повідомляти антимонопольні органи. Інші документально підтвердили, як незаявлені угоди дозволяють компаніям консолідувати ринки і закривати конкурентні продукти.

Раніше Федеральною торговою комісією США стосовно Facebook була подана нова антимонопольна скарга, в якій говориться, що компанія незаконно підтримує монополію в соціальних мережах, скуповуючи інші компанії, які Facebook вважає конкурентами.

Більшість поглинань у США ніколи не розглядаються регулювальними органами. У період із жовтня 2018 року по вересень 2019 року державним органам щодо дотримання антимонопольного законодавства була подана інформація про трохи більше 2000 угод.

Система перевірки поглинань у США була створена законом 1976 року, відомим як Закон Харта-Скотта-Родіно про поліпшення антимонопольного законодавства. Закон вимагає, щоб компанії повідомляли антимонопольні органи про угоди.

У минулому році звіт House рекомендував, щоб домінантні платформи, такі як Facebook, повідомляли правоохоронні органи про всі свої угоди. Також минулого року Федеральна торгова комісія США почала аналіз незареєстрованих придбань п’яти найбільших технологічних компаній США.

За повідомленням агентства, одна з цілей дослідження – визначити, чи не представляють ці угоди загрозу для конкуренції. Зараз перевірки тривають.