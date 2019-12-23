Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Протягом 23-24 грудня в західних областях значні дощі, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25-28 м/с.

23-24 грудня в Карпатах істотне ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Через негоду можливе припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону. Вночі 23 грудня в західній і південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.