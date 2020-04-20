Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, було прийнято рішення про компенсацію для місцевих бюджетів і компенсації для людей, які втратили своє житло.

Віталій Бунечка також розповів, що в області близько однієї тисячі осіб з різних підрозділів ГСЧС гасять лісові пожежі. До боротьби зі стихією залучено обласні лісники, лісничі КП “Житомироблагроліс” і військові Нацгвардії. Військові допомагають дослідити територію за допомогою дронів.

“Сьогодні після першого обльоту на вертольоті я можу доповісти про те, що немає відкритих вогнищ. Є задимлення, але, як мені доповіли, дим вже зовсім іншого характеру. Тобто вже навіть по всій території можна пролетіти на вертольоті. Тому що коли ми піднімалися вчора на вертольоті, були місця, куди ми не могли пройти, тому що там був дим іншого характеру, куди вертоліт пройти не може. Сьогодні повідомляють, що ситуація наразі контрольована, далі працює авіаційна техніка”, – сказав губернатор області.