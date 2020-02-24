Прикордонники будуть «візуально спостерігати» за пасажирами з Італії через коронавірус

В Державній прикордонній служби України заявили, що будуть "візуально спостерігати" за пасажирами з Італії через коронавірус.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів”, – заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, українські прикордонники ведуть тільки візуальне спостереження.

“Якщо у нас будуть якісь застереження щодо стану здоров’я пасажирів, ми будемо радити їм відразу звернутися до медиків, і інформувати медичний персонал в аеропортах. І, звичайно, якщо люди скажуть, що вони погано себе почувають, то відразу викличемо на місце медиків”, – сказав він.

Також спікер підкреслив, що прикордонники робили те ж саме з самого початку поширення китайського атипового коронавірусу в світі.

“В даному випадку, оскільки виділяється напрямок Італії, і ми бачимо повідомлення, що там поширюється вірусна інфекція, то ми приділяємо більше уваги саме італійському напрямку”, – пояснив Демченко.

Нагадаємо, що влада італійського регіону Ломбардія заявила про третю жертву коронавірусу COVID-19.