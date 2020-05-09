Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Арсенал вдалося знайти в п’ятницю, 8 травня, в селі Бахмутка.

Коли правоохоронці прийшли з обшуком в будинок чоловіка, який причетний до незаконних збройних формувань, то знайшли там арсенал. Чоловік в червні 2014 роки добровiльно вступив до лав бойовиків, де знаходиться по сьогоднішній день.

У схованці правоохоронці знайшли військовий речовий мішок, ящик від патронів і предмет, візуально схожий на РПГ, а в будинку знайшли військову форму, одну пару погонів зеленого кольору з емблемами двоголового орла і військові сухі пайки російського виробництва, датовані 2014 роком.

Також вдалося знайти 760 патронів різного калібру, 4 корпуси від мінометної міни, електродетонатор і не тільки.