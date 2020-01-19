В аеропорту Запоріжжя представники прикордонної служби не пустили в Україну кількох російських акторів, які прибули рейсом з Варшави (Польща).

Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

У повідомленні сказано, що на пункті паспортного контролю стосовно акторів спрацювала база даних щодо додаткових обставин перетину ними державного кордону. Прикордонники встановили, що актори незаконно відвідували територію тимчасово окупованого півострова Крим.

У зв’язку з цим, групі росіян відмовили в перетині кордону, а також поставили в паспортах відмітку про заборону в’їзду на територію України.

Ще троє росіян не змогли пояснити мету візиту в Україну.

Імовірно, прикордонники могли відмовити у в’їзді російському акторові Марату Башарову. Він був в Криму після анексії.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) не бачить причин не пускати до України російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в анексованому Криму.