Державна прикордонна служба України пропонує Кабінету міністрів виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з Росією.

Про це йдеться в пояснювальній записці відомства щодо необхідних змін проєкту “Стіна”, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

У разі схвалення урядом цих пропозицій, вартість “Стіни” виросте до 6,2 млрд грн. З початку будівництва ДПСУ вже витратила 1,7 млрд грн.

Таку пропозицію Держприкордонслужба обґрунтовує значним скороченням обсягу фінансування проєкту. На будівництво “Стіни” в 2019-2020 роках було передбачено виділення 1,664 млрд грн, але розмір фактичних витрат склав лише 800 млн грн, тобто менше половини від запланованих. До того ж, прикордонники посилаються на зростання вартості будівельних матеріалів і заробітної плати працівників, а також збільшення термінів виконання бюджетної програми, якою передбачено реалізацію проєкту.

Крім того, в Держприкордонслужбі відзначають, що узгодження запропонованих змін буде мати “позитивний вплив на інтереси громадян і органів ДПСУ”, адже це дозволить облаштувати інженерно-технічні споруди, засоби виявлення, спостереження та ідентифікації, що в свою чергу підвищить ефективність охорони і оборони державного кордону .

У запропонованому ДПСУ плані також йдеться про те, що зараз проєктно-кошторисною документацією забезпечені тільки ділянки Харківської та частково Луганської областей. Вартість об’єктів будівництва за іншими проєктами буде визначена після проведення їх коригування та надання експертної оцінки.

Наступний етап проєктування передбачає проведення робіт з будівництва “Стіни” на територіях Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Тобто за словами прикордонників, узгодження запропонованих ними змін дозволить завершити будівництво кордону на українсько-російській та українсько-молдавській ділянках в наступні періоди:

У 2020-2021 роках – в межах Харківської та Луганської областей.

У 2021-2022 роках – в межах Луганської та Сумської областей.

У 2022-2025 роках – в межах Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

ДОВІДКА. Проєкт “Стіна” (“Європейський вал”) спрямований на обладнання кордону з Росією. 19 листопада 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення затвердити указ Петра Порошенка про одностороннє позначенні лінії українсько-російського кордону. Проєкт передбачає спорудження траншей, ровів, а також спеціальних об’єктів.