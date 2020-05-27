Співробітники ДБР переписали картини, забрали документи, які підтверджували законність їх ввезення в Україну, і "залишили картини на зберігання в музеї".

Про це повідомляє пресслужба музею в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у музеї Івана Гончара в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції.

Раніше Петра Порошенка викликали до Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.

Близько 16-ї години спецсили ДБР з силою вдерлися до музею Гончара.

“Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара” з часів свого створення є осередком демократії. Головне завдання нашої діяльності – служити суспільству, належно зберігаючи та достойно презентуючи українську культурну спадщину. За роки свого існування з 1993 року ми завжди були відкритим простором для представлення не лише музейної збірки, а й мистецьких творів з приватних колекцій. 26 травня 2020 року в Музеї Івана Гончара відбулася презентація для преси колекції картин родини Петра та Марини Порошенків, що буде представлена на виставці для громади після завершення карантинних обмежень у Києві”, – йдеться у повідомленні.

Після презентації представники Державного бюро розслідувань вторглися до виставкової зали музею.

“Вони заявили, що вчинили ці дії у зв’язку “з наявністю інформації про загрозу для майна та необхідністю врятування його”. Проникнення у приміщення представниками ДБР відбулося без судового рішення та за відсутності згоди директора музею, який є матеріально відповідальним за збереження музейних цінностей, а також мистецьких творів з виставки, що на період перебігу потрапляють під облік музею. Представники ДБР заблокували вхід і перешкодили потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою”, – розповіли представники музею.

Фото: Богдан Пошивайло

Вони підкреслили, що слідчі увірвалися в будівлю, пошкодивши дві групи вхідних дверей. Директором музею було подано заяву до Національної поліції про пошкодження державного майна і проникнення в приміщення без його дозволу.

Пізніше, завдяки наполегливій вимозі директора, представники ДБР впустили його до зали із виставкою.

Станом на вечір вівторка, 26.05.2020:

1. Мистецькі твори були описані, визначені речовим доказом та передані директору НЦНК “Музей Івана Гончара” Петру Івановичу Гончару як відповідальному зберігачеві. Вони будуть зберігатися в музеї до вирішення їх юридичної долі, як і зберігались до свавільного вторгнення слідчих ДБР.

2. Представниками ДБР за результатами проведеного несанкціонованого обшуку вилучені з експозиції документи, що підтверджують законне перебування колекції на території України. Вони були публічно виставлені до огляду, як правова підстава перебування цих картин в музеї.

“Ми стурбовані цією ситуацію, адже вона є загрозливою не лише для культурної сфери, а й для всього українського суспільства. Музеї за жодних обставин не мають бути об’єктом правового приниження та вандалізму з боку правоохоронних органів”, – підкреслили в музеї Гончара.