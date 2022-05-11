Про це повідомляє The New York Times.
Через тиждень після того, як Росія (повномасштабно – ред.) вторглася в Україну, посол Москви у Болгарії піднявся на засніжений гірський перевал, аби вшанувати російських солдатів царської епохи, які загинули там у боротьбі за незалежність Болгарії в 19 столітті.
Однак нинішнє занепокоєння швидко затьмарили зусилля посла нагадати Болгарії про борг, який вона має перед Росією. Того ж дня Болгарія вислала двох дипломатів Росії та оголосила про арешт вищого військового офіцера за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.
Протягом кількох тижнів після цього Болгарія, країна, яку Москва довгий час вважала своїм найпалкішим і надійним союзником в Європі, приєдналася до інших членів Європейського Союзу у введенні дедалі жорсткіших економічних санкцій проти Росії. Зокрема запропонувавши відремонтувати зламані військові вертольоти та танки для України, і оголосила персонами нон-грата ще більше російських дипломатів.
“Традиційно Росія завжди мала тут [у Болгарії] великий вплив, але ми стали для них великим сюрпризом. Вони не розуміють, що сталося”, – сказав прем’єр-міністр Кирил Петков.
Швидке погіршення відносин з Болгарією, символічно важливою країною через її історично тісні зв’язки з Росією, підкреслює, наскільки далеко від сценарію відбулося вторгнення в Україну на замовлення президента РФ Володимира Путіна, і не лише на полі бою, резюмує видання.
- Варто зазначити, що припинення постачання російського газу не стало несподіванкою для уряду Болгарії. Прем’єр-міністр Кирил Петков назвав дії “Газпрому” шантажем, на який країна не піддасться.
- Також парламент Болгарії ухвалив рішення щодо надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні. За проголосували 200 депутатів з чотирьох партій коаліції, і лише 16 депутатів — проти.