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Погода на 21 серпня: хмарність та спека в Україні

За прогнозами синоптиків у неділю, 21 сепрня, в Україні очікується мінлива хмарність. Середня денна температура становитиме +26...+28 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході, а найтепліше – на Сході.

Неділя, 21 серпня 2022, 07:37
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Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.

На заході денна температура підвищиться до 26-31 градуса вище нуля. На сході, півдні і в центрі країни вдень очікується від 29 до 30 градусів з позначкою плюс. Температура на півночі складе +25…+28 градусів.

Також в Ужгороді, Чернігові, Сумах, Харкові очікуються невеликі дощі.

У Києві мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний із переходом у східний, 2-3 м/с. Температура повітря вночі буде +18…+20 °С, вдень +25…+26 °С.

Сонце зійде о 5:55, а зайде о 20:06. Довгота дня становитиме 14 годин 11 хвилин.

Фото: Укргідромедцентр

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