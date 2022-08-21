Погода на 21 серпня: хмарність та спека в Україні

Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.
На заході денна температура підвищиться до 26-31 градуса вище нуля. На сході, півдні і в центрі країни вдень очікується від 29 до 30 градусів з позначкою плюс. Температура на півночі складе +25…+28 градусів.
Також в Ужгороді, Чернігові, Сумах, Харкові очікуються невеликі дощі.
У Києві мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний із переходом у східний, 2-3 м/с. Температура повітря вночі буде +18…+20 °С, вдень +25…+26 °С.
Сонце зійде о 5:55, а зайде о 20:06. Довгота дня становитиме 14 годин 11 хвилин.
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