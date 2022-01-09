Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних, північних і центральних областях, а також на північному сході країни йтиме сніг або мокрий сніг. Удень температура коливатиметься від -1 до 2 градусів, вночі можливе похолодання до -5 градусів.
На схожі можливий мокрий сніг або дощ, температура вдень коливатиметься від 0 до 4 градусів вище нуля, а от вночі може впасти до -10 градусів.
На півдні дощитиме, температура вдень може сягати 8 градусів вище нуля, вночі – 0..-3 градуси.
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах майже по всій Україні.
- Нагадаємо, 8 січня на території України була ясна погода без опадів, лише у західних областях сніжило та мокрий сніг.