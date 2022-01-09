Погода 9 січня 2022 року ознаменується в Україні рясними опадами, а дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних і центральних областях, а також на північному сході країни йтиме сніг або мокрий сніг. Удень температура коливатиметься від -1 до 2 градусів, вночі можливе похолодання до -5 градусів.

На схожі можливий мокрий сніг або дощ, температура вдень коливатиметься від 0 до 4 градусів вище нуля, а от вночі може впасти до -10 градусів.

На півдні дощитиме, температура вдень може сягати 8 градусів вище нуля, вночі – 0..-3 градуси.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах майже по всій Україні.