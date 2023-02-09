У розвідці Сполученого Королівства зауважили, що погодні умови залишаються одним з основних чинників, які впливають на розвиток російсько-української війни.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу російсько-української війни. З огляду на те, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися.

8 лютого 2023 року температура на поверхні була близько 0 градусів, однак прогноз погоди на наступний тиждень свідчить про те, що підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать стан пересіченої місцевості на Донбасі.

Пересічена місцевість, ймовірно, буде у найгіршому стані через сильний бруд в середині-кінці березня. Тому командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникнути планування великих наступальних дій у такий час.

Однак, зауважили у британській розвідці, політичні чи оперативні амбіції можуть пересилити побоювання щодо стану місцевості, як продемонструвало повномасштабне вторгнення Росії наприкінці лютого 20222 року.