Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу російсько-української війни. З огляду на те, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися.
8 лютого 2023 року температура на поверхні була близько 0 градусів, однак прогноз погоди на наступний тиждень свідчить про те, що підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать стан пересіченої місцевості на Донбасі.
Пересічена місцевість, ймовірно, буде у найгіршому стані через сильний бруд в середині-кінці березня. Тому командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникнути планування великих наступальних дій у такий час.
Однак, зауважили у британській розвідці, політичні чи оперативні амбіції можуть пересилити побоювання щодо стану місцевості, як продемонструвало повномасштабне вторгнення Росії наприкінці лютого 20222 року.
- За оцінками експертів Інституту вивчення війни, війська РФ відновили ініціативу та розпочали черговий великий наступ у Луганській області.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ, ймовірно, від січня намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Однак найближчими тижнями Кремлю навряд чи вдасться наростити сили, аби змінити хід війни.