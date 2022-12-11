Про це інформує ДСНС України та Укргідрометцентр.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.
Сьогодні у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях буде мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У більшості північних та центральних областей буде туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У західних областях температура впродовж доби від 3° тепла до 2° морозу, на Закарпатті від 2 до 7° тепла.
На решті території температура вдень буде 6-11°; на півдні країни – вдень 10-15° тепла.
Вітер переважно південно-східний, на заході північний, 7-12 м/с, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві 11-го грудня передбачається один з найтепліших днів, до +10 градусів, дощитиме.
- За даними синоптиків у суботу, 10 грудня, майже у всіх українських областях очікувалися опади у вигляді дощу.