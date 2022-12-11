Сьогодні, 11 грудня, країну накриє циклон, через що спостерігатимуться сильні дощі, мокрий сніг і ожеледь. Також оголошений І рівень небезпечності, жовтий, у зв'язку з туманами в деяких областях.

Про це інформує ДСНС України та Укргідрометцентр.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.

Сьогодні у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях буде мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У більшості північних та центральних областей буде туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У західних областях температура впродовж доби від 3° тепла до 2° морозу, на Закарпатті від 2 до 7° тепла.

На решті території температура вдень буде 6-11°; на півдні країни – вдень 10-15° тепла.

Вітер переважно південно-східний, на заході північний, 7-12 м/с, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 11-го грудня передбачається один з найтепліших днів, до +10 градусів, дощитиме.