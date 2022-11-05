Погодинних графіків недостатньо: у Києві та семи областях запровадили аварійні відімкнення електроенергії

В "Укренерго" повідомили, що у Києві та ще семи українських регіонах сьогодні замість погодинних графіків відключення електроенергії запроваджують аварійні відключення.

Про це йдеться у заяві пресслужби НЕК “Укренерго”.

У компанії зауважили, що від ранку у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діяли погодинні графіки відімкнень електропостачання.

Однак у зв’язку із тим, що сьогодні у багатьох українців вихідний день, споживачі використовують більше електроенергії. Тому замість погодинних відключень, “Укренерго” змушене запровадити аварійні графіки відімкнення електроенергії. Вони діятимуть у вище вказаних регіонах та Києві.

Графіки аварійних відімкнень запроваджують, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, коли починає збільшуватись споживання електроенергії.

Під час аварійних відімкнень електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.