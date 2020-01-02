Завтра в Україні буде тепло і без опадів, але вже вдень 4 січня в західних і північних областях очікується мокрий сніг та дощ, а на Різдво в нашу країну прийде похолодання.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

“3-го січня антициклон на ім’я Xia зробить в Україні суху погоду й іноді навіть сонячну… Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура найближчої ночі очікується 1-6 градусів морозу, завтра вдень 1 – 5 градусів тепла. У Києві в п’ятницю буде сухо, можливо, навіть сонячно… Температура повітря в столиці вночі -2-5 градусів, вдень +2-+4 градуси”, – розповіла синоптик.

За словами Діденко, 4 січня на заході України очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу, а 5 січня вони поширяться на більшу частину території нашої країни.

6-7 січня, на Різдво, очікується похолодання.

Мокрий сніг і похолодання прогнозують і синоптики Укргідрометцентру.

Так, у п’ятницю, 3 січня, на території України буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря вдень складе від +1 до +7 градусів тепла, а вночі – 2 – 4 градуси морозу.

У суботу, 4 січня, в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях пройдуть дощі з мокрим снігом. На решті території України – хмарно і без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 2 – 4 градусів морозу, а вдень піднімуться до 2 – 4 тепла.

У неділю, 5 січня, дощі з мокрим снігом очікуються на всій території України. Температура вночі та вдень становитиме від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла.

Напередодні Різдва, 6 січня, в Україну прийде невелике похолодання. Температура вночі становитиме від 1 до 5 градусів морозу, а вдень – від 0 до 4 морозу. У більшості регіонів країни опадів не передбачається. Дощі та мокрий сніг синоптики прогнозують для Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей.

Морозна погода очікується і 7 січня: до -10 градусів вночі і -5 вдень. У більшості регіонів опади не прогнозуються, крім Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей, де вдень випаде мокрий сніг.