Похорон принца Філіпа: як пройде прощання в умовах пандемії

У зв'язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.

Про це повідомляє ВВС.

До моменту поховання тіло принца Філіпа буде перебувати в Віндзорському замку. Така воля Його Королівської високості. Похорони пройдуть в каплиці Святого Георгія.

На знак жалоби, всі офіційні прапори будуть приспущені з 9 квітня до 8 ранку наступного дня після похорону.

Громадян Британії закликали утриматися від участі в похоронах принца.

“Тіло його королівської високості покоїться в Віндзорському замку перед похоронами в каплиці Святого Георгія … Порядок похорону був переглянуто з урахуванням обставин, пов’язаних з пандемією коронавірусу … На жаль, ми просимо представників громадськості не намагатися бути присутніми або брати участь в будь-яких заходах, які роблять до похорону”, – закликали представники Геральдичної палати.

Інсайдери ВВС зазначили, що така була воля королеви Єлизавети II.

Про подробиці похорону і церемонії прощання Букінгемський палац повідомить найближчим часом.

До слова, на трьох попередніх похоронах членів королівської сім’ї люди могли підійти й попрощатися з померлим. Через пандемію коронавірусу цього не буде. Наприклад, у 2002 році до гробу королеви-матері в будівлі парламенту у Вестмінстері за три дні прийшли близько 200 тисяч осіб.

Сам принц Філіп говорив раніше своєму помічникові, що не вважає себе досить важливою королівською персоною, щоб з ним прощалися так, як заведено на державних похоронах.

Згідно зі сценарієм церемонії королівських похоронів раніше були поховані королева-мати та принцеса Діана, хоча вона формально позбулася титулу “її королівської високості” після розлучення з принцом Чарльзом.

Право на королівські похорони є у спадкоємців престолу, членів королівської сім’ї, а також британців, що мають високе військове звання. Іноді державні похорони влаштовують для видатних діячів, які не були монархами. Наприклад, в XX столітті такі влаштували для Вінстона Черчилля.

До моменту смерті принца Філіпа в королівському палаці були готові до його похорону. Сценарій мав кодову назву Forth Bridge. Передбачалося, що на похорон в Лондоні й Віндзорі зберуться тисячі людей. У зв’язку з пандемією коронавірусу цього допустити не можна. Карантинні обмеження в країні передбачають, що на похоронах можуть збиратися до 30 осіб. Інакше, для забезпечення громадського порядку довелося б залучити сотні військових і тисячі поліціянтів.

23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Потім його перевели назад в лікарню короля Едуарда VII, з якої сьогодні, 16 березня, і виписали.