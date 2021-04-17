У суботу, 17 квітня, у Великій Британії попрощалися із чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом, котрий помер у віці 99 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Урочистий королівський похорон принца Філіпа, герцога Единбурзького, відбувся в каплиці Святого Георгія при королівському Віндзорському замку.

Церемонія мала не державний, а королівський статус через епідемію коронавірусу (труну не виставляли для публічного прощання).

Провести принца в останню путь змогли лише члени королівської сім’ї та близькі друзі. Повідомлялося, що сам Філіп просив, щоб його похорон був якомога скромнішим.

Проте прощалася із ним уся Велика Британія, вшанувавши пам’ять принца Філіпа національною хвилиною мовчання. Протягом шести хвилин жоден літак не приземлявся і не злітав із аеропорту “Хітроу”, а всі основні спортивні події були перенесені.

Крім того, попри заклики стежити за церемонією онлайн, біля Віндзорського замку перед похороном зібралися сотні людей.

Церемонію транслювали на телебаченні (вона почалася о 15:00 за британським часом, це 17:00 за Києвом).

Труну з тілом принца Філіпа помістили в Land Rover. Це був автомобіль у військовому стилі, який принц у 2016 році допоміг модифікувати.

Труну обернули особистим штандартом принца, елементи якого символізували різні сторони його життя. А зверху на труні лежали його шабля та флотський кашкет.

У супроводі королівських морських піхотинців, авто вирушило з приватної каплиці Віндзорського замку, де тіло принца Філіпа спочивало перед церемонією поховання, до каплиці Святого Георгія.

За труною йшли члени королівської родини: зокрема, принци Чарльз, Ендрю, Едвард та принцеса Анна (діти королеви Єлизавети та принца Філіпа), а також онуки – принци Вільям і Гаррі.

Варто зазначити, що 36-річний Гарі та 38-річний Вільям йшли в третій черзі процесії членів королівської родини. Брати не йшли поряд. Між ними був їхній двоюрідний брат Пітер Філліпс.

Це була перша спільна публічна поява принців Вільяма та Гаррі після скандального інтерв’ю герцога та герцогині Сассекських американській телеведучій Опрі Уїнфрі.

Як зазначає Reuters, учасники церемонії утрималися від традицій носіння військової форми, щоб “не бентежити” Гаррі, котрий попри те, що служив в Афганістані, не має права носити форму після того, як відмовився від виконання королівських обов’язків. Дружина принца Гаррі – Меган Маркл не приїхала на похорон (повідомлялося, що лікар порадив їй не подорожувати під час вагітності).

Сама 94-річна королева Єлизавета прибула до каплиці на автомобілі окремо.

Як інформує британське агентство ВВС, у церемонії взяли участь понад 730 британських військовослужбовців. На галявині біля замку загін кінної артилерії дав салют з гармат.

На самій церемонії в каплиці Святого Георгія перебували близько 30 осіб. Члени королівської родини та інші присутні були в захисних масках та дотримувалися соціальної дистанції.

Службу в каплиці провів її настоятель архієпископ Кентерберійський, який відзначив “непохитну віру і відданість, високе почуття обов’язку і чесність” принца.

Низку предметів, які демонстрували життя принца Філіпа та відзначали його заслуги перед країною, виставили на вівтарі в каплиці.

Хор з чотирьох осіб виконав кілька композицій. А військові оркестри біля замку зіграли улюблені композиції принца.

Після церемонії тіло принца Філіпа поховали в королівській усипальниці. Цей момент не транслювався публічно.

Після цього королева Єлизавета та члени королівської родини залишили каплицю.