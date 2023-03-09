До 12 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця ЗС РФ, який під час окупації одного із селищ Чернігівської області викрав майно мирних мешканців, погрожуючи їм вбивством.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України

Відтак за публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що під час окупації села Ягідного Чернігівського району Чернігівської області військовий, який проходив службу у військовій частині 55115 з дислокацією в м. Кизил Республіки Тива РФ, пограбував дівчину та хлопця.

Погрожуючи вбивством потерпілим, він відкрито викрав їх майно – мобільний телефон, ноутбук та 11 тисяч доларів США.

Крім того, нещодавно Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії “ВТВ плюс”. Після тимчасового захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

За даними СБУ, зловмисниця надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів. Колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як “легітимного” очільника області.

Правоохоронці зазначили, що в такий спосіб агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.

Як повідомляється, незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й нині переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності.

Відтак на колаборантку чекає покарання – 12 років ув’язнення.