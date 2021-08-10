Останні заяви невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в яких він вдався до прямих погроз Україні й натяків на визнання анексованого Криму російським, потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади.

Про це йдеться у заяві партії “Європейська Солідарність”.

В “ЄС” певні, що Лукашенко легітимізує так звані “ЛДНР”, оскільки Білорусь визнала незаконні документи, дозволивши в’їзд на свою територію за так званими “паспортами” і номерними автомобільними знаками з окупованих регіонів.

“Російські спецслужби й військові формування давно почувають себе на території Білорусі як вдома. Створення єдиної союзної держави РФ-Білорусь становить пряму загрозу територіальній цілісності й суверенітету України. Наш фактичний кордон із державою – агресором збільшується на третину. Агресивні натяки диктатора Лукашенка недвозначно дають зрозуміти, що він готовий бути співучасником Путіна щодо вторгнення в Україну й окупації українських територій”, – йдеться у заяві.

У політсилі наголосили, що заклики Лукашенка до прямих переговорів із ватажками бойовиків “ЛДНР” не витримують жодної критики. В “ЄС” називають ці заклики “публічним підігруванням кремлівським сценаріям”.

“Європейська Солідарність” закликає українську владу до адекватної, оперативної й жорсткої реакції. Необхідно посилити захист наших кордонів, збільшити фінансування і забезпечення наших прикордонників та військовослужбовців. Україна повинна доєднатися до санкційної політики країн Заходу проти Лукашенка”, – йдеться у заяві.

В “ЄС” нагадали, що саме за часів президента Володимира Зеленського фракція “Слуга народу” проголосувала за закупівлю білоруської електроенергії, Уряд купував енергоносії, фінансуючи диктаторський режим. Сьогодні існує ризик повернення до цих схем.

Партія наполягає, що на першому своєму засіданні у вересні Верховна Рада має проголосувати за ініціативи “ЄС” про повну заборону закупівлі електроенергії з РФ та Білорусі.

“ЄС” вважає, що Мінськ як майданчик для мирних переговорів стає небезпечним для української делегації у ТКГ.

“Лукашенко ще раз підкреслив, що сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, а працює повністю у фарватері Кремля. Майданчик ТКГ має бути перенесеним”, – впевнені у партії.

“Європейська Солідарність” закликала об’єднатися з міжнародною спільнотою, аби Лукашенко відповідав за щоденні порушення прав людини, тортури й катування опозиціонерів у білоруських тюрмах, зникнення і вбивства мирних громадян, незгодних із диктаторським режимом, за передачу воєнних злочинців “вагнерівців” своєму суверену Путіну.

“Українська влада, представники якої нерідко дозволяють собі некоректні та недипломатичні заяви на адресу наших міжнародних партнерів з ЄС і США, натомість не навчилася жорстко і дієво реагувати на образи в бік України з боку диктаторських режимів неадекватних правителів. Маємо чітко розуміти, що так званий “президент” Лукашенко рік тому зник як самостійний політик. Його вустами говорить Кремль. Його дії – це вказівки Путіна. Його ворожі наміри й погрози є нічим іншим, як намірами та погрозами російського агресора. А тому за слова Лукашенка має відповідати й Путін. Українській владі слід активізуватися і донести цей сигнал та розуміння до наших західних партнерів”, – підсумували в “ЄС”.

Нагадаємо, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що разом з президентом РФ Володимиром Путіним міг би “поставити на коліна” Україну” за добу.

На цій же пресконференції Лукашенко розказав, що готовий визнати окупований Крим територією Росії, коли “останній російський олігарх” почне поставляти туди продукцію.