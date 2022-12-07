Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Погрози нашим дипломатам продовжують надходити. Вже тиждень як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів, як от на фото в цьому дописі з Польщі”, – написав Дмитро Кулеба.

За його словами, за останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську. Загалом вже зафіксовано 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

Очільник МЗС зауважив, що на всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження.

Крім того, зловмисники не залишали на пакунках слідів своїх ДНК, що вказує на професійний рівень втілення цієї акції.

“Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство”, – зазначив Дмитро Кулеба.

А також додав, що кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні.

“Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу”, – підсумував міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що 2 грудня в українському МЗС повідомили, що низка посольств та консульств України у європейських країнах отримали закривавлені посилки, всередині яких були очі тварин. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

“У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання”, – написав він.

Окрім цього, вхід до помешкання посла України у Ватикані зазнав вандалізму, а до посольства України у Казахстані надійшло повідомлення про замінування, яке після перевірки приміщення не підтвердилося.

“Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни”, – додав Ніколенко.