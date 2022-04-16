У Міністерстві закордонних справ Фінляндії запевняють, що на погрози РФ щодо "наслідків" у разі вступу країни в НАТО не варто звертати уваги. Ба більше, країна може стати членом Альянсу вже до літніх канікул.

Про це повідомляє YLE.

Очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто зауважив, що для них не новина, що Росія проти розширення меж НАТО, оскільки це вплине на її оборонну стратегію. Втім, він впевнений, що на “сигнали” у вигляді погроз не варто звертати занадто багато уваги, оскільки його країна має сама вирішувати, як їй займатися своєю політикою захисту.

Єдине, наразі під питанням швидкість вступу до НАТО, оскільки після російського вторгнення в Україну процес інтеграції в Альянс також почала й Швеція.