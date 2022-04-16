Про це повідомляє YLE.
Очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто зауважив, що для них не новина, що Росія проти розширення меж НАТО, оскільки це вплине на її оборонну стратегію. Втім, він впевнений, що на “сигнали” у вигляді погроз не варто звертати занадто багато уваги, оскільки його країна має сама вирішувати, як їй займатися своєю політикою захисту.
Єдине, наразі під питанням швидкість вступу до НАТО, оскільки після російського вторгнення в Україну процес інтеграції в Альянс також почала й Швеція.
“На розклад впливає питання Швеції. Чи хочемо ми йти в ногу зі Швецією? Чи синхронізуємося ми з нею? Нашу доповідь про зміну ситуації в галузі безпеки активно читають у Швеції, тобто ми за її допомогою вплинули на дискусію у шведському суспільстві”, – зазначив Хаавісто.
- Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість фінів, які вбачають у РФ значну військову загрозу, збільшилася на 25% і тепер становить 84%.
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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, то Росії доведеться посилити свою оборону в регіоні, зокрема розгорнувши ядерну зброю.