Про це сповіщає пресслужба “Енергоатома” в Telegram.
Повідомляється, що в усіх державах, які мають ядерну зброю, вона модернізується, і це вказує на нову гонку ядерних озброєнь, з більшою кількістю гравців, ніж під час холодної війни, а тому набагато небезпечнішу.
“Погрози застосування ядерної зброї надзвичайно небезпечні. Вони не тільки абсолютно морально неприйнятні – вони також знижують поріг стримування для інших і явно порушують міжнародне право. Немає альтернативи ядерному роззброєнню, тому що поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити її, перш ніж вона знищить нас”, – зазначається в заяві глави МЗС Австрії.
За словами Шалленберга, небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування. Вона є ризиком для всіх і не знає кордонів.
Він додав, що Договір про заборону ядерної зброї створює правову основу і вказує політичний шлях як можливий вихід з ситуації.
- Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.
- У розвідці Великої Британії зазначили, що, ймовірно, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет та обстрілює ними Україну без бойової частини.
- Сполучені Шати занепокоєні тим, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України, якщо й надалі зазнаватиме поразок на полі бою.