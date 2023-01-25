Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у заяві з нагоди другої річниці чинності Договору про заборону ядерної зброї розкритикував керівництво РФ за ядерний шантаж.

Про це сповіщає пресслужба “Енергоатома” в Telegram.

Повідомляється, що в усіх державах, які мають ядерну зброю, вона модернізується, і це вказує на нову гонку ядерних озброєнь, з більшою кількістю гравців, ніж під час холодної війни, а тому набагато небезпечнішу.

“Погрози застосування ядерної зброї надзвичайно небезпечні. Вони не тільки абсолютно морально неприйнятні – вони також знижують поріг стримування для інших і явно порушують міжнародне право. Немає альтернативи ядерному роззброєнню, тому що поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити її, перш ніж вона знищить нас”, – зазначається в заяві глави МЗС Австрії.

За словами Шалленберга, небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування. Вона є ризиком для всіх і не знає кордонів.

Він додав, що Договір про заборону ядерної зброї створює правову основу і вказує політичний шлях як можливий вихід з ситуації.