Художник та телеведучий Сергій Поярков потрапив в аварію у Києві. Внаслідок аварії інший водій потрапив до лікарні. Поярков запевняє, що не помітив водія, який їхав йому назустріч.

Про це повідомили телекомпанія “Магнолія-ТВ” та “Суспільне“.

Ввечері 17 листопада телеведучий Сергій Поярков потрапив у ДТП у Києві. За словами очевидців, позашляховик Toyota Sequoia Пояркова їхав на червоне світло та врізався в автомобіль Skoda. Телеведучий не постраждав, однак водія легкової автівки шпиталізували до лікарні. Наразі невідомо, в якому він стані. Поярков також пройшов перевірку на алкотестері на місці аварії.

Поліціянти, спираючись на слова очевидців, повідомили журналістам, що автівка Пояркова нібито намагалась “проскочити” на червоне світло.

“Звідки стільки уваги до звичайного ДТП без виняткових обставин, особливо з боку каналів і джерел, пов’язаних з Офісом президента? Навіть поліція дивується, кажуть: “У нас такого щодня десятками, нікому це не цікаво”.

Сам Поярков запевнив, що їхав на зелене світло і що це “звичайне ДТП”. У коментарі “Суспільному” він сказав, що водій зустрічної автівки не був пристебнутий, тому й дістав травму голови. Водночас він висловив подив через увагу до цієї пригоди:

Сергія Поярков також обурений тим, що дехто стверджуєю, ніби він проїхав на червоний сигнал світлофору. За його словами, це неможливо, оскільки “там таке перехрестя”, а сам Поярков просто “завтикав”.

“Там або обидва їдуть на зелений, або обидва їдуть на червоний. Там таке перехрестя. Я “завтикав”, так, але був тверезий. Я не побачив його вночі – фари засліпили, поворот. Треба було пропустити. Там немає якихось каліцтв, немає нічого. Лише пошкоджені дві машини. Чому відволікається увага від серйозних ДТП, в які потрапляють представники влади?” – сказав він.

Поярков також згадав про нещодавнє ДТП із нардепом від “Слуги народу” Олександром Трухіним, який не зміг надати підтвердження того, що перебував за кермом у тверезому стані. А Державне бюро розслідування майже за місяць так і не змогло встановити, чи був народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін за кермом під час аварії, яка сталася 23 серпня.