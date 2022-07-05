Про це йдеться на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Іфнормація щодо виїзду військовозобов’язаних:
- Якщо в межах області, то дозвіл не потрібен.
- Якщо в межах міста Києва та Київської області, то також не потрібен дозвіл.
- Проте, якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.
“Відповідні норми законодавства України діють давно та у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу”, – заявив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись.
Також він проінформував про використання застосунку “Дія” для військового обліку у майбутньому.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ опублікував порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
- Нагадаємо, що чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.
- В Україні спростили процес організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.
- Чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, оскільки більшість компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, трохи більш ніж половина компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.