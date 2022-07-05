Для того, аби виїхати за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальному центі комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Іфнормація щодо виїзду військовозобов’язаних:

Якщо в межах області, то дозвіл не потрібен.

Якщо в межах міста Києва та Київської області, то також не потрібен дозвіл.

Проте, якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

“Відповідні норми законодавства України діють давно та у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу”, – заявив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись.

Також він проінформував про використання застосунку “Дія” для військового обліку у майбутньому.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ опублікував порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.