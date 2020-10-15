Матч групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Ювентус", який відбудеться у Києві 20 жовтня, дозволили провести з глядачами на трибунах. Це рішення підтримали в Міністерстві охорони здоров'я України.

Про це повідомили в пресслужбі столичного клубу.

В МОЗ наголосили, що НСК “Олімпійський” може бути заповненим лише на 30%. Таким чином на матч зможуть потрапити 21 015 глядачів.

Київ перебуває в “помаранчевій” зоні карантину, тому в столиці дозволені масові заходи з чисельністю глядачів не більше 100 осіб. Однак Міністерство охорони здоров’я вважає цілком безпечним допуск вболівальників на цю футбольну подію.

Рішення щодо допуску вболівальників на поєдинки киян з “Барселоною” (24 листопада) та “Ференцварошем” (8 грудня) будуть прийматися не раніше ніж за 15 днів до подій, враховуючи епідеміологічну ситуацію в столиці.