Про це повідомили в пресслужбі столичного клубу.
В МОЗ наголосили, що НСК “Олімпійський” може бути заповненим лише на 30%. Таким чином на матч зможуть потрапити 21 015 глядачів.
Київ перебуває в “помаранчевій” зоні карантину, тому в столиці дозволені масові заходи з чисельністю глядачів не більше 100 осіб. Однак Міністерство охорони здоров’я вважає цілком безпечним допуск вболівальників на цю футбольну подію.
Рішення щодо допуску вболівальників на поєдинки киян з “Барселоною” (24 листопада) та “Ференцварошем” (8 грудня) будуть прийматися не раніше ніж за 15 днів до подій, враховуючи епідеміологічну ситуацію в столиці.
- 13 жовтня, між збірними України та Іспанії на НСК Олімпійський відбувся матч в рамках Ліги націй УЄФА. Примітно, що цей матч тривав з глядачами, проте трибуни були заповнені на 30%. Збірна України здобула перемогу у четвертому турі Ліги націй. Це перша перемога збірної в турнірі та перша в історії перемога українців над іспанцями.