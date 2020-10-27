Поєдинок 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія", який запланований на 3 листопада у Києві на НСК “Олімпійський”, пройде з глядачами на трибунах.

Про це повідомили у пресслужбі “Шахтаря”.

Повідомляється, що початок матчу о 19:55. Згідно з рішенням МОЗ України, за грою суперників зможуть спостерігати вболівальники.

Напередодні футбольний клуб “Шахтар” отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров’я, у якому повідомляється, що залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів дозволяється.

При цьому сектори повинні бути заповнені не більше ніж на 15% від кількості глядачів, яких може вмістити “Олімпійський”. Наголошується на суворому дотриманні протиепідеміологічних норм.