Про це повідомили у пресслужбі “Шахтаря”.
Повідомляється, що початок матчу о 19:55. Згідно з рішенням МОЗ України, за грою суперників зможуть спостерігати вболівальники.
Напередодні футбольний клуб “Шахтар” отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров’я, у якому повідомляється, що залучення глядачів на гру Ліги чемпіонів дозволяється.
При цьому сектори повинні бути заповнені не більше ніж на 15% від кількості глядачів, яких може вмістити “Олімпійський”. Наголошується на суворому дотриманні протиепідеміологічних норм.
- Сьогодні, 27 жовтня, в Києві на стадіоні “Олімпійський” відбудеться футбольний матч Ліги чемпіонів за участю донецького “Шахтаря” і міланського “Інтера”. #Букви розповіли, де і коли можна буде подивитися матч.
- Донецький “Шахтар” переміг “Реал Мадрид“, найтитулованішу команду Ліги чемпіонів УЄФА, у першому груповому турі чемпіонату.