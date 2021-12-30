Поєдинок Усик – Джошуа став подією року за версією The Ring

Переможців премії “The Ring Awards” оголосили в десяти різних номінаціях.
Серед них – боксер року, подія року, нокаут року.
У шортлисті номінантів на звання “Боксера року” також були Тайсон Ф’юрі, Олександр Усик, Джош Тейлор та Теренс Кроуфорд.
“Подією року” названо бій Усик – Джошуа.
Олександр Усик 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенхема переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів (117-112, 116-112, 115-113) і став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
За поєдинком на стадіоні стежили 68 тисяч глядачів.
Поєдинок Усика та Джошуа обійшов чотири інших топ-бої 2021 року: Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф’юрі – Деонтей Вайлдер 3, Сауль Альварес – Калеб Плант та Теренс Кроуфорд – Шон Портер.
- Нагадаємо, британський боксер Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського щодо нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою після перемоги над Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.
- Тоді ж Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком словами “Буде реванш”.
- Пізніше Ентоні Джошуа офіційно оголосив про бій-реванш з Олександром Усиком і назвав дату.