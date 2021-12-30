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Поєдинок Усик – Джошуа став подією року за версією The Ring

Бій боксера Олександра Усика проти британця Ентоні Джошуа за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі став головною спортивною подією року за версією журналу The Ring.

Четвер, 30 грудня 2021, 11:35

Переможців премії  “The Ring Awards” оголосили в десяти різних номінаціях.

Серед них – боксер року, подія року, нокаут року.

У шортлисті номінантів на звання “Боксера року” також були Тайсон Ф’юрі, Олександр Усик, Джош Тейлор та Теренс Кроуфорд.

“Подією року” названо бій Усик – Джошуа.

Олександр Усик 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенхема переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів (117-112, 116-112, 115-113) і став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

За поєдинком на стадіоні стежили 68 тисяч глядачів.

Поєдинок Усика та Джошуа обійшов чотири інших топ-бої 2021 року: Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф’юрі – Деонтей Вайлдер 3, Сауль Альварес – Калеб Плант та Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

 

Теги: Джошуа, Олександр Усик, подія року

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