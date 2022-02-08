Про це повідомляють #Букви.
На засіданні присутні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко.
“Мій клієнт поїхав до Житомира, щоб взяти паспорт. Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду”, – сказала адвокатка , додавши, що Кузьміних не встиг повернутися до Києва.
За її словами, клопотання про участь Кузьміних у засіданні ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу в режимі відеоконференції вона направила до ВАКС.
Цю ж інформацію підтвердив і сам Кузьміних, і додав, що намагається долучитися до засідання онлайн.
“Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую – я не ховався і не збираюся ховатись”, – написав він.
Суд оголосив технічну перерву, зокрема, для з’ясування можливості щодо організації відеоконференції з Житомирським апеляційним судом для того, щоб Кузьміних міг взяти участь у засіданні.
- Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних.
- Раніше він заявив, що не отримував повістку на допит, а дізнався про все з інтернету і здивований оголошенням його у розшук.
- Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних.
- Нардепа викрито на хабарництві, а саме одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він систематично не з’являвся на виклики правоохоронних органів, відсутній за місцем проживання, а також переховується від детективів НАБУ. Його заскочили “на гарячому” ще 28 січня 2022 року, а 31 січня 2022 року Генеральна прокурорка підписала повідомлення про підозру.
- Сам депутат раніше звернувся до голови партії “Слуга народу” Олени Шуляк та до голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії з проханням про тимчасове виключення зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведена його невинуватість.