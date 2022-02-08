Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних, сам підозрюваний на засідання не з'явився.

Про це повідомляють #Букви.

На засіданні присутні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко.

“Мій клієнт поїхав до Житомира, щоб взяти паспорт. Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду”, – сказала адвокатка , додавши, що Кузьміних не встиг повернутися до Києва.

За її словами, клопотання про участь Кузьміних у засіданні ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу в режимі відеоконференції вона направила до ВАКС.

Цю ж інформацію підтвердив і сам Кузьміних, і додав, що намагається долучитися до засідання онлайн.

“Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую – я не ховався і не збираюся ховатись”, – написав він.

Суд оголосив технічну перерву, зокрема, для з’ясування можливості щодо організації відеоконференції з Житомирським апеляційним судом для того, щоб Кузьміних міг взяти участь у засіданні.