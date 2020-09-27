Сьогодні пошуковій системі Google виповнюється 22 роки. З цієї нагоди розробники випустили святковий дудл.

Про це повідомляють #Букви.

Слово Google походить від спотвореного googol (гугол) – назви числа десять у сотому ступені.

Пошуковик створили у 1998 році аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

Ще в серпні 1998 року один із засновників компанії Sun – Енді Бехтольшайм, виписав чек на суму 100 тисяч доларів на ім’я не існуючої компанії Google Inc.

4 вересня Пейдж і Брін подали заяву про реєстрацію компанії у Каліфорнії, після чого відкрили банківський рахунок на ім’я організації.

Головним завданням компанії з самого початку проголосили “організацію світової інформації та забезпечення її доступності та користі для всіх”.

До сих пір Google.com – чи не найбільш відвідувана веб-сторінка. У той же час пошуковик займає приблизно 65% ринку і кожен день реєструє понад 50 мільйонів запитів.

Компанія Google володіє Gmail, YouTube, Blogger і іншими сервісами.