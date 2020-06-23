У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили про закінчення пошуково-рятувальних робіт в будинку на Позняках, де стався вибух.

Про це повідомляє прес–служба ДСНС.

Уточнюється, що пошуково–рятувальні роботи в будинку завершені станом на 14:00, 23 червня.

“За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає. Подальше планування і розбір зруйнованого під’їзду будуть організовані Київською міською державною адміністрацією“, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох.

На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.