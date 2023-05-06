Про це повідомила “Укрзалізниця”.

До влучання в потяг  поїзна бригада у Херсоні діяла швидко та чітко. За кілька хвилин до влучання команда перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона.

Надалі бригада оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда та здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою всього в 14 хвилин, попри хаос та повітряну тривогу.

Фото: Суспільне Львів

“Всіх пасажирів залізниця довезла до безпеки, а на вокзалі Львова героїчну поїзну бригаду оплесками зустрічали їх колеги та місцеві жителі”, — розповіли у пресслужбі.

Провідник Роман, якого поранили під час терористичної атаки Росії, вже виписаний з херсонської лікарні. Чоловік повернувся до рідного Миколаєва. Стан пораненого стабільний, його вже відвідали залізничники.

Фото: ДСНС у Херсонській області

“Робитимемо все, щоб допомогти Роману відновитись та повернутись до роботи на залізниці. Дякуємо всім залізничникам, які продовжують рух, незважаючи ні на що”, — наголосили у пресслужбі.

Фото: Reuters