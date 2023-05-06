3 травня поїзд №109 Херсон — Львів потрапив під російський обстріл на вокзалі Херсона. Потяг зміг прибути до кінцевої станції "хвилина у хвилину" лише на 14 хвилин запізнившись на одній зі станцій.

Про це повідомила “Укрзалізниця”.

До влучання в потяг поїзна бригада у Херсоні діяла швидко та чітко. За кілька хвилин до влучання команда перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона.

Надалі бригада оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда та здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою всього в 14 хвилин, попри хаос та повітряну тривогу.

“Всіх пасажирів залізниця довезла до безпеки, а на вокзалі Львова героїчну поїзну бригаду оплесками зустрічали їх колеги та місцеві жителі”, — розповіли у пресслужбі.

Провідник Роман, якого поранили під час терористичної атаки Росії, вже виписаний з херсонської лікарні. Чоловік повернувся до рідного Миколаєва. Стан пораненого стабільний, його вже відвідали залізничники.

“Робитимемо все, щоб допомогти Роману відновитись та повернутись до роботи на залізниці. Дякуємо всім залізничникам, які продовжують рух, незважаючи ні на що”, — наголосили у пресслужбі.