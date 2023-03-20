Президент Росії Володимир Путін 19 березня здійснив неанонсований візит до тимчасово окупованого Маріуполя, що нагадує "повернення серійного вбивці на місце злочину".

Про це сповіщає CNN.

Зазначено, що цей візит був “очевидним актом непокори”, оскільки відбувся одразу через декілька днів після видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна. Як повідомляється, ця поїздка викликала обурення з боку України – Міністерство оборони порівняло Путіна зі “злодієм”, який “під покровом ночі” відвідав український Маріуполь.

Наголошено, що під час “робочої поїдки” Путін зустрічався нібито зі “здивованими жителями” міста. До того ж у Кремлі наполягали, що візит був “спонтанним”.

Крім того, додається, що всі оприлюднені кадри візиту Путіна зроблені після настання темряви, що, ймовірно, є способом влади РФ приховати зруйновані будівлі. У Кремлі повідомили, що під час поїздки Путін також оглянув берегову лінію Маріуполя, відвідавши яхт-клуб і будівлю театру.

Віце-прем’єр Росії Марат Хуснуллін, який супроводжував очільника держави, детально розповів Путіну про “будівельні та реставраційні роботи, що тривають” у місті. За його словами, планується реконструювати Маріуполь до кінця 2023 року.

“Ми плануємо, щоб у місті був повноцінний аеропорт, здатний здійснювати рейси в усі міста Росії і за кордон”, – зауважив Хуснуллін.