Україна, 24 липня 2023 року — АТ «Укрзалізниця» та глобальна платформа мобільності та доставки Uber Technologies Inc. оголосили про нову інтеграцію Uber Travel, що дозволяє поєднати поїздку Uber з рейсом поїзда «Укрзалізниці» та отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у Києві. Це — перша офіційна колаборація із залізничним перевізником в історії компанії Uber.

Щоб подорожі Україною стали ще комфортнішими, Uber пропонує спланувати поїздку до або від залізничного вокзалу заздалегідь. Щоб зробити це, користувачі можуть прив’язати до свого профілю в Uber облікові записи Google чи Microsoft. Після цього всі їхні плани подорожей можна буде знайти у вкладці «Travel» головного меню застосунку. Там же Uber пропонуватиме замовити поїздку за потрібним маршрутом заздалегідь, щоб не витрачати час на пошук авто на вокзалі. У Києві, що став першим містом запуску проєкту, користувачі також отримають 10% кешбеку з поїздок до та від залізничних вокзалів, замовлених через Uber Travel.

«Ми в Uber постійно працюємо над тим, щоб зробити поїздки наших користувачів якомога зручнішими та доступнішими. З початком війни переміщення Україною ускладнилися як через питання безпеки, так і через відсутність авіасполучення. Тож ми спільно з “Укрзалізницею” раді представити рішення, спрямоване полегшити подорожі у цей непростий час. Водночас ми горді, що Україна стала першою країною, де ми запустили таку інтеграцію із залізничним перевізником» — коментує Катерина Нетименко, country-менеджерка Uber в Україні та країнах Балтії.

У компанії зазначають, що рішення про інтеграцію залізничних квитків у застосунок виникло під час останнього візиту СЕО Uber Дари Хосровшахі в Україну, під час якого він подорожував Укрзалізницею та дізнався більше про вирішальну роль, яку відіграли залізничні перевезення протягом повномасштабної війни. Тоді ж CEO Uber провів плідні дискусії з керівництвом “Укрзалізниці” щодо співпраці між двома компаніями.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Uber подвоїв свою присутність до 18 міст по всій країні, забезпечив безоплатні поїздки для переміщених сімей, лікарів, вчителів і працівників екстрених служб, а також доставив вантажі з допомогою найбільш постраждалим громадам. Uber також співпрацює з платформою UNITED24, ініційованою Президентом Зеленським, щоб залучити пожертви та підвищити обізнаність про війну в усьому світі.

Як користуватися Uber Travel?

Відкрийте застосунок Uber та натисніть кнопку «Travel» у головному меню Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft Надайте Uber та партнеру компанії Uber-AwardWallet дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber Відтепер ви можете замовити поїздку Uber заздалегідь, щоб авто очікувало на вас у пункті призначення

Для того, щоб квитки “Укрзалізниці” синхронізувалися з Uber Travel, вони мають прийти на вашу електронну адресу. Щоб отримати квитки, придбані через застосунок “Укрзалізниці” на пошту, потрібно вказати свою адресу у вкладці “Профіль” — “Мої дані”.

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Про Uber

Місія Uber — створювати можливості через рух. Ми запустились у 2010 році, щоб розв’язати просту проблему: як отримати поїздку одним натисканням кнопки? Понад 30 мільярдів поїздок по тому ми створюємо продукти, що наближають людей до місць, де вони хочуть бути. Змінивши спосіб переміщення людей, їжі та речей містами, Uber став платформою, що відкриває світові нові можливості.

Про АТ «Укрзалізниця»

АТ «Укрзалізниця» — національний український перевізник вантажів та пасажирів, який розпочав господарську діяльність 1 грудня 2015 року. Від початку повторного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Укрзалізниця евакуювала більше 4 млн людей із регіонів, що перебували під атаками окупантів до більш безпечних регіонів заходу України та за кордон. Наразі Укрзалізниця, продовжуючи точкову евакуацію, працює над розвитком міжнародних сполучень у пасажирських перевезеннях, займається відновленням пошкодженої інфраструктури та продовжує вантажні перевезення.