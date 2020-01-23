Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За словами представників меморіального комплексу Яд Вашем, в момент заяви Зеленського про те, що делегація поступається своїми місцями на заході, домовлятися про те, щоб привести на церемонію літніх людей, які вижили під час Голокосту, було вже надто пізно.

Відмову Президента України бути присутнім на заходах, де має виступити з промовою президент Росії Володимир Путін, назвали “сумною”.

“Прикро, що він (Володимир Зеленський – Ред.) вирішив зробити такий крок на заході під прапором пам’яті про Голокост та боротьби з антисемітизмом”, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що делегація України вирішила поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті жертв Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.