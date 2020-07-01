Група народних депутатів від "Слуги народу" сьогодні, 1 липня, повинні були зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють #Букви.

“Наша група першою зустрічатиметься з президентом (Володимиром Зеленським) завтра о 17:00. Пропоную обговорити питання заздалегідь”, – йдеться в першому повідомленні.

На цю пропозицію один з її учасників депутатського чату запропонував обговорити із Зеленським звільнення голови Національного банку України Якова Смолія.

“На початку червня президент озвучив, що буде введена посада віце-прем’єра з питань промислової політики, проте до цих пір не прийнято ніякого рішення з цього питання, як і не прийнята програма розвитку українського авіапрому, що ставить під загрозу існування всієї галузі. Добрий вечір. це моє запитання”, – написав нардеп Артем Кунаєв.

Нардеп Олександр Дубінський також написав кілька питань, які хотів задати Зеленському, серед яких і відставка голови Нацбанку.

“Мої питання: відставка Ситника, відставка глави НБУ, корупція в лісагентстві, ТСК по НБУ”, – написав Дубинський в чат.

Нардепа Максима Павлюка також зацікавило питання корупції в “лісагентстві”.

“Лісагентство також цікавить, чемодани продовжують возити”, – написав Павлюк.