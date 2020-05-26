Про це він написав у Facebook.
“Ось так буде з кожним, хто, одягнувши погони і отримавши владу, порушить закон і вчинить злочин. На фото – колишні співробітники поліції, обґрунтовано підозрювані у зґвалтуванні, тортурах і побитті – Микола Кузів та Сергій Сулима – у слідчому ізоляторі. Попереду їх чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін”, – написав Геращенко.
Він також зазначив, що медики повідомили про потерпілу в Обухівський відділ поліції у неділю о 18:47.
О 19:15 були встановлені особи підозрюваних у злочині.
О 19:40 вони були затримані і на місце злочину були викликані слідчі Державного бюро розслідувань.
На наступний день голова Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції.
- 25 травня Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію ЗМІ про те, що в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції причетні і інші співробітники райвідділу.
- Пізніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції (Київська область) за фактом зґвалтування жінки і тортур по відношенню до неї.