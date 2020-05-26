Заступник голови МВС України Антон Геращенко опублікував фотографії затриманих поліцейських, які підозрюються в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.

Про це він написав у Facebook.

“Ось так буде з кожним, хто, одягнувши погони і отримавши владу, порушить закон і вчинить злочин. На фото – колишні співробітники поліції, обґрунтовано підозрювані у зґвалтуванні, тортурах і побитті – Микола Кузів та Сергій Сулима – у слідчому ізоляторі. Попереду їх чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін”, – написав Геращенко.

Він також зазначив, що медики повідомили про потерпілу в Обухівський відділ поліції у неділю о 18:47.

О 19:15 були встановлені особи підозрюваних у злочині.

О 19:40 вони були затримані і на місце злочину були викликані слідчі Державного бюро розслідувань.

На наступний день голова Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції.